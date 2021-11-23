"Türkiye-Rusya İlişkilerinin 100. Yılı" konulu sempozyum düzenlendi

Erciyes Üniversitesi ve Rusya Devlet Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında düzenlenen "Türkiye-Rusya İlişkilerinin 100. Yılı" konulu sempozyum, Moskova'nın ev sahipliğinde online ortamda gerçekleşti.

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ERUSAM), Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü, Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyatçılığın Karmaşık Sorunları Bilimsel Konseyi, Rus-Türk Kamu Forumu Tarihi Miras Komitesi ve Rus Araştırmaları Dergisi (RUSAD) paydaşlığında yapılan sempozyum, milli mücadele yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Sovyet Rusya Hükümeti arasında resmi ilişkileri kuran ve doğu sınırlarını belirleyen 1921 Moskova ve Kars antlaşmalarının 100. yılı anısına düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu ve Rusya Devlet Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aleksandr Bezborodov adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vera Zabotkina yaptı.

Sempozyuma, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Alikber Alikberov, Rusya Bilimler Akademisi Sorumlu Üyesi Efim Pivovar, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Viacheslav Belokrenitsky, Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kafkasya, Orta Asya ve Ural-Volga Bölgesi Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Vladimir Bobrovnikov ve Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muharrem Akoğlu'da katıldı.

Katılımcıların da konuşma yaptığı sempozyumda, milli mücadele ve Atatürk dönemi Türk-Rus ilişkilerini konu alan 38 sunum gerçekleştirildi.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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