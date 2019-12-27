27.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:39

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Suriye ordusunun, Marat en-Numan'a doğru ilerlediğini söyleyerek, "TSK'nın 8'inci Gözlem Noktası Surman, Suriye ordusu arasında kalmak üzere. İdlib'te 30-40 bin radikal terörist var. Teröristlerin Türkiye'ye girişini engellemek için Türkiye, Rusya ile anlaşmalıdır" dedi.

2019 yılının son günlerinde, Türkiye'nin 2020'de karşılaşılabileceği olası senaryolar hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, "İdlib, gelecekte Türkiye için önemli bir tehdit potansiyelini barındırıyor. İdlib'te, sayıları 30-40 bini bulan radikal terör örgütleri (Heyet-i Tahrir el Şam, El Kaide, El Nusra, DEAŞ gibi), Türkiye için kayda değer bir tehdit oluşturuyor. Teröristlerin Türkiye'ye girişini engellemek için Türkiye Rusya ile anlaşmalıdır" diye konuştu.

"SURİYE YÖNETİMİNİN TÜM MUHALİFLERİ TOPLANDI"

Suriye yönetiminin tüm muhaliflerinin, İdlib'de toplandığını söyleyen Dr. Babüroğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Bunlar içinde El Kaide, El Nusra, DAEŞ/IŞİD, Heyet-i Tahrir el Şam, Huraseddin, Türk- İslam Partisi gibi Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Rusya'nın da kabul ettiği radikal terör grupları var. Bu grupların sayısı yaklaşık, 30- 40 bin civarında. Bunlar Türkiye için büyük tehdit oluşturuyor. DEAŞ/IŞİD lideri Bağdadi İdlib'de öldürüldü. Onunla bağlantısı olan IŞİD/DEAŞ mensubu teröristler de İdlib'de öldürüldü. İdlib, gelecekte Türkiye için önemli bir tehdit potansiyelini barındırıyor. Özellikle bir sığınmacı akını yaşanırken, İdlib'teki bu teröristlerden kaçının Türkiye'ye geçeceği, Türkiye'yi yol olarak kullanacağı ya da kaçının Türkiye'de gizli hücreler oluşturacağı konusunda bir sayı söylememiz mümkün değil. Türkiye, İdlib sorununu Rusya ve Suriye ile çözmek durumundadır. İdlib'de bulunan teröristlerin Türkiye'ye geçişini engelleyecek önlemlerin başta Rusya olmak üzere Suriye'yle görüşülmesi büyük önem arz etmektedir."

"SURMAN GÖZLEM NOKTASI SURİYE ORDUSU'NUN ARASINDA KALMAK ÜZERE"

Suriye yönetiminin beş koldan saldırı halinde olduğunu ifade eden Dr. Babüroğlu, "25 yerleşim birimini Suriye ordusu ele geçirdi ve Maarat en-Numan'a doğru ilerliyor. 17 Eylül 2018 Soçi Mutabakatı'ndan bugüne gelindiğinde, Suriye ordusu, İdlib'in güneyi ve güneydoğusunda neredeyse İdlib'in beşte birini kontrol altına aldı. Bu bölgede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 8 ve 9 numaralı Surman-Morik gözlem noktaları Suriye ordusu birliklerinin arasında kaldı. Ayrıca, yaklaşık 200 bin sığınmacı Türkiye sınırına hareket halinde. Bununla beraber, İdlib'te BM tarafından terör grubu olarak tanınan 30-40 bin El Kaide türevi silahlı terörist var. Söz konusu teröristlerin kaçının Türkiye'ye geçebileceği bilinmiyor" diye konuştu.

"TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLMELİ"

Dr. Babüroğlu, "BM raporuna göre, 'Yabancı terörist savaşçıların en yoğun toplandıkları iki bölgenin İdlib ve Afganistan olduğu' belirtiliyor. Bir anlamda, İdlib için "Küçük Afganistan" tanımlaması yapılabilir. Türkiye'nin İdlib'le olan sınırı 130 kilometre. 130 kilometrelik sınırda, Türkiye'nin küçük bir Afganistan'la komşu olmak zorunda kalmaması için Rusya ve Suriye'yle iş birliği yaparak, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sağlanmalı" dedi.

Türkiye'nin; terör örgütlerini silahlardan arındırma konusunda sonuç alamamasından dolayı dengelerin değiştiğini ve terör gruplarının İdlib'in büyük bölümünü kontrol ettiklerini söyleyen Babüroğlu, bu gerekçelerden dolayı, Rusya'nın Suriye'ye destek sağlayarak operasyonun hızını artırdığını dile getirdi.

Suriye ordusunun hedefinin, Maarat en-Numan ve ardından ikinci safhada kuzeyde Serakib yerleşim birimi olduğunu ifade eden Dr. Babüroğlu, "Böylece, stratejik önemdeki M-4 M-5 yolunu kontrol etmiş olacak. Aynı zamanda bu hedeflerini ele geçirmekle, İdlib'te stratejik üstünlüğü ele geçirmiş olacak. Bu arada, TSK'nın 3 gözlem noktası daha Suriye ordusu birlikleri arasında kalacak. Türkiye için en kötü senaryo, 30-40 bin silahlı teröristin Türkiye'ye kaçması" diye konuştu.

"RUSYA'NIN SAVAŞTA GİZLİ GEREKÇESİ VAR"

Türkiye ile Rusya'nın Astana sürecinde ve S-400 ile ilgili konularda ortak bir yol izlediklerini belirten Dr. Naim Babüroğlu, "Libya'yla anlaşma yapan Türkiye, Rusya'yı karşısına almış oldu. Buna bağlı olarak Rusya'da Suriye'deki operasyonlarını şiddetlendirdi. Aslında Rusya'nın gizli gerekçesi budur" dedi.

İDLİB'İN SURİYE'NİN KONTROLÜNE GEÇMESİ İSTENİYOR

Rusya'nın, İdlib'in Suriye'nin kontrolüne geçmesini istediğini aktaran Dr. Babüroğlu, "İdlib'te yaklaşık 30-40 bin radikal terörist unsurlar var. Bu teröristlerin nereye gidecekleri belli değil. Türkiye'den geçip vekalet savaşını sürdürmek için Libya'ya mı, Pakistan'a mı ya da Afganistan'a mı gidecekleri bilinmiyor. İşte bu konuda Türkiye'nin Rusya ve Suriye ile görüşerek Türkiye'ye kaçmaları engellenmelidir. Aksi durumda, bu terör grupları Türkiye için gelecekte kayda değer bir tehdit oluşturur" diye konuştu.

Kaynak: DHA