Türkiye-Rusya dostluğu ve sağlık çalışanları için Sochi'den Giresun'a kulaç atacaklar

Uluslararası Karadeniz Sochi Açık Deniz Yüzme Maratonu dünya sağlık çalışanları ve Türkiye-Rusya dostluğunu pekiştirmek için 14-18 Haziran tarihleri arasında Sochi ile Giresun arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Karadeniz Sochi Açık Deniz Yüzme Maratonu dünya sağlık çalışanları ve Türkiye-Rusya dostluğunu pekiştirmek için 14-18 Haziran tarihleri arasında Sochi ile Giresun arasında gerçekleştirilecek.

Rusya'nın Sochi sahilinden 14 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan "320 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu" 100 ila 120 saat kesintisiz yüzülerek Giresun Adası Botanik Bahçe'de son bulacak.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu iş birliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dış İşleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı, İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ile eski Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen ve ekibi tarafından ortaklaşa düzenlenecek. Dünya sağlık çalışanları ve dostluk için kulaçların atılacağı organizasyon, dünyanın en büyük açık deniz yüzme maratonu olacak. 320 kilometrelik rekor bir mesafe 100 ila 120 saat kesintisiz yüzülecek. Maratona, iki ülkeden dünya şampiyonları ve farklı meslek gruplarından oluşan Türk ve Rus sporcuların bulunduğu bayrak takımı tarafından gerçekleştirilecek olup Türkiye'den maratona, Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Dünya Master Yüzme Şampiyonu Ahmet Nakkaş ve Dünya Soğuk Su Şampiyonu Hamza Bakırcıoğlu'nun da yer aldığı açık su tecrübesi olan 12 sporcu katılacak. Maraton, hava şartlarının uygunluğuna göre 14 Haziran Pazartesi günü Sochi'den start alacak yine hava şartlarına göre 17 Haziran Perşembe veya 18 Haziran Cuma günü Giresun İl Merkezi Gemiler Çekeği Mahallesinde bulunan Giresun Adası Botanik Bahçe'de son bulacak. Maratonda her bir kulaç sağlık çalışanları ve iki ülke arasındaki dostluk için atılacak" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı