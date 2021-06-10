Türkiye-Rusya dostluğu ve sağlık çalışanları için Sochi'den Giresun'a kulaç atacaklar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye-Rusya dostluğu ve sağlık çalışanları için Sochi'den Giresun'a kulaç atacaklar

Türkiye-Rusya dostluğu ve sağlık çalışanları için Sochi'den Giresun'a kulaç atacaklar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uluslararası Karadeniz Sochi Açık Deniz Yüzme Maratonu dünya sağlık çalışanları ve Türkiye-Rusya dostluğunu pekiştirmek için 14-18 Haziran tarihleri arasında Sochi ile Giresun arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Karadeniz Sochi Açık Deniz Yüzme Maratonu dünya sağlık çalışanları ve Türkiye-Rusya dostluğunu pekiştirmek için 14-18 Haziran tarihleri arasında Sochi ile Giresun arasında gerçekleştirilecek.

Rusya'nın Sochi sahilinden 14 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan "320 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu" 100 ila 120 saat kesintisiz yüzülerek Giresun Adası Botanik Bahçe'de son bulacak.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu iş birliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dış İşleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı, İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ile eski Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen ve ekibi tarafından ortaklaşa düzenlenecek. Dünya sağlık çalışanları ve dostluk için kulaçların atılacağı organizasyon, dünyanın en büyük açık deniz yüzme maratonu olacak. 320 kilometrelik rekor bir mesafe 100 ila 120 saat kesintisiz yüzülecek. Maratona, iki ülkeden dünya şampiyonları ve farklı meslek gruplarından oluşan Türk ve Rus sporcuların bulunduğu bayrak takımı tarafından gerçekleştirilecek olup Türkiye'den maratona, Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Dünya Master Yüzme Şampiyonu Ahmet Nakkaş ve Dünya Soğuk Su Şampiyonu Hamza Bakırcıoğlu'nun da yer aldığı açık su tecrübesi olan 12 sporcu katılacak. Maraton, hava şartlarının uygunluğuna göre 14 Haziran Pazartesi günü Sochi'den start alacak yine hava şartlarına göre 17 Haziran Perşembe veya 18 Haziran Cuma günü Giresun İl Merkezi Gemiler Çekeği Mahallesinde bulunan Giresun Adası Botanik Bahçe'de son bulacak. Maratonda her bir kulaç sağlık çalışanları ve iki ülke arasındaki dostluk için atılacak" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu
Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu
Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons
Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons
EURO 2020 öncesi skandal karar! İtalya, Türkiye'den gelen taraftarları ülkeye almayacak
EURO 2020 öncesi skandal karar! İtalya, Türkiye'den gelen taraftarları ülkeye almayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Veysel Eroğlu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Roland Garros Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye-Rusya dostluğu ve sağlık çalışanları için Sochi'den Giresun'a kulaç atacaklar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 15:02:14. #1.13#

title