Türkiye-Rusya Arasında İş Birliği Anlaşmaları
- İmza töreninden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımı ile gerçekleşen Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısı öncesi iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
- İmza töreninden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımı ile gerçekleşen Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısı öncesi iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
Kaynak: AA