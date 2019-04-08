Türkiye-Rusya Arasında İş Birliği Anlaşmaları

Türkiye-Rusya Arasında İş Birliği Anlaşmaları

- İmza töreninden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımı ile gerçekleşen Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısı öncesi iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

- İmza töreninden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımı ile gerçekleşen Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısı öncesi iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Kaynak: AA
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