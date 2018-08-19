Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa Zirvesine İlişkin Kremlin'den Açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında Suriye konusunda planlanan dörtlü zirvenin öncelikle liderlerin yardımcıları ve uzmanlar düzeyinde yapılması görüşünün öne çıktığını belirtti. Başkan Erdoğan, dörtlü zirvenin Eylül ayında yapılacağını açıklamıştı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün Berlin'deki görüşme sırasında dörtlü zirveyi istişare ettiğini belirten Peskov, ikilinin öncelikle yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde dörtlü görüşme yapılması konusunda anlaştığını ifade etti.

Peskov, "Dörtlü format, Berlin'de ele alındı. Putin ve Merkel, gelecekte görüşmenin seviyesinin yükseltilmesi için bu formatın öncelikle uzmanlar ve yardımcılar düzeyinde yapılması konusunda anlaştı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında yaptığı açıklamada Rusya, Almanya ve Fransa liderleriyle eylül başında Suriye konulu bir zirve yapacaklarını ifade etmişti.