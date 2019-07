"Türkiye-Rusya 16. Dönem KEK Toplantısı" başlığı altında verdiğimiz haberlerimizin başlık ve ikinci...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmine ilişkin, "2018 yılı ticaret verilerimiz 25,7 milyar dolara ulaştı. Tabii 2012 yılında 33,3 milyar dolar olan ticaret hacmimize en kısa zamanda ulaşmamız lazım. Her iki devlet başkanımızın da bize verdiği hedefler bu hacmin 100 milyar dolara ulaşmasıdır." dedi.

Pekcan, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye-Rusya İş Konseyleri 20. Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin iş insanlarının birbirlerini çok iyi tanıdıklarını belirterek, bu tür toplantıların artık yeni fırsatlara, yatırımlara imkan oluşturmasını temenni etti.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkisinin iki yakın komşu, iki ticari partnere dönüştüğüne değinen Pekcan, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki küçülmeye rağmen ihracatını artırmaya devam ettiğini ancak Rusya'ya olan ihracatın aynı oranda artmadığını söyledi.

Rusya'nın, güçlü sanayisi, ham madde ve enerji kaynaklarıyla doğu Avrupa'nın en büyük ve dünyanın sayılı ekonomileri arasında bulunduğuna işaret eden Pekcan, "Birbirlerini tamamlayan dinamik pazarlarıyla Türk-Rus ekonomik, ticari ilişkilerinin önü son derece açıktır. Çok ciddi potansiyel bulunmaktadır. Hükümetler olarak her türlü desteği vermeye hazırız ama asıl iş siz iş insanlarına düşüyor. Verdiğimiz desteklerle iki ülkenin ticaret hacmi ve karşılıklı yatırım imkanlarının artırılması için sizlerin yapacağı çok şey var." diye konuştu.

Dünya ekonomisinin dijital bir dönüşümden geçtiğini dile getiren Pekcan, Türkiye ve Rusya olarak bu alanda da yapılacak ortak projelerle dönüşümün öncü ülkelerinden olmak istediklerini bildirdi.

İş birliğini e-ticaret ortamına da taşımanın iki ülkeyi başarıya götüreceğini belirten Pekcan, Türk ve Rus iş dünyasının bu alanda atacağı adımları desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında 25,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tabii 2012 yılında 33,3 milyar dolar olan ticaret hacmimize en kısa zamanda ulaşmamız lazım. Her iki devlet başkanımızın da bize verdiği hedefler bu hacmin 100 milyar dolara ulaşmasıdır. Bizim 3,4 milyar dolar ihracatımız, 22,3 milyar dolar ithalatımız bulunmakta."

İki ülkenin dış ticaretinde daha dengeli bir yapı için yapılması gereken bazı şeyler olduğunu belirten Pekcan, özellikle kara yolları kapılarının artırılması, Ro-Ro hattının kurulması gibi unsurlarla ticaretin önündeki engellerin kalkacağını ifade etti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın kendisine "İki ülke arasındaki sorunları listeleyelim ve sorunların üzerinden çizerek gidelim." dediğini aktaran Pekcan, şöyle konuştu:

"Rusya dünyadan elektrikli aletler, dayanıklı ev aletleri, dondurucular, inşaat malzemeleri, mobilya, hazır giyim, ilaç alıyor. Türkiye de tam bu ürünleri tüm dünyaya en kaliteli, en rekabetçi fiyatlarla ihraç ediyor. Buradan Rus iş dünyasına sesleniyorum, uzaklarda aramayın, kalite de uygun fiyat da burada, iş adamları da burada. Ticaret hacmimizi karşılıklı olarak artıralım. Bu ürünlere yenilerini ve yeni yatırım alanlarını da ekleyerek en kısa zamanda 100 milyar dolara ulaşalım. Eğer bu hızla gidersek 100 milyar dolara kolay kolay ulaşamayız, bir yenilik yapmamız lazım, bir atılım yapmamız lazım karşılıklı olarak. Burada da özel sektörler arasındaki iş birliğini son derece önemsiyor ve destekliyoruz."

Pekcan, en önemli gündem maddelerinden birinin de yerel parayla ticaret olduğunu, bu konuda İstanbul'da iki ülkenin finans çevreleriyle ortak toplantılar yapıldığını söyledi. Rusya Federasyonu'na 2018 yılında ihracatın yüzde 12'sinin yerel para birimiyle gerçekleştirildiğini ancak ithalatın sadece binde 5'inin bu şekilde yapıldığına dikkati çeken Pekcan, Rusya'dan yerel parayla ticaretin artırılması için katkı beklediklerini bildirdi.

"Mir kartı 4 milyon lira hacme ulaştı"

Türk-Rus Bankacılık Finans Çalışma Grubu toplantısının 16-17 Temmuz'da yapıldığını söyleyen Pekcan, artık Rusya ulusal ödeme kartı "Mir"in Türkiye'de kullanımının başladığını ve 4 milyon lira hacme ulaştığını bildirdi.

Mir'in Rusça'da barış ve dünya anlamına geldiğini öğrendiğini söyleyen Pekcan, bu çok önemli kavramın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin genel çerçevesini ve global vizyonunu da yansıttığını ifade etti.

"Vizenin kaldırılması hediye oldu"

Pekcan, tarım ürünleri ihracatında karantina denetimlerinden kaynaklanan sorunların aşılması, ortak projeler yapılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, hizmet ticareti yatırım anlaşmasının mevcudun ötesinde bir seviyeye ulaştırılması gibi konuların sürekli gündemde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Putin'in hem sürücülere hem de hususi hizmet pasaportu olanlara vizenin kaldırılması kararını KEK toplantımızın bir hediyesi olarak kabul ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda 2015'teki vize serbestisine dönmemizi bekliyoruz, bize bu yakışır. Bugün ülkelerimiz arası karşılıklı yatırım tutarı 20 milyar dolar civarında, bunun yaklaşık 10 milyar doları Türkiye'deki Rus firmaların, 10 milyar dolar civarında da Rusya'daki Türk firmaların yatırımı. Bu alanda da gerçekten çok büyük bir potansiyel var. Bu çalışma gruplarında bunların altını çizdik."

Akgeyik Nükleer Santralinin iki ülke arasındaki iş birliğinin boyutlarını yansıtan en güzel örneklerden biri olduğunu dile getiren Pekcan, bu alandaki iş birliğinin madencilik, enerji verimliliği ve ilaç, eczacılık, nükleer tıp gibi diğer alanların geliştirilmesini mümkün kılacağını söyledi.

Bu alanda Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rus yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını vurgulayan Pekcan, karşılıklı yatırımların artırılması için iki ülkenin kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkilerin kurumsallaştırılması gerektiğine işaret etti.

Pekcan, Türk-Rus 16. Dönem KEK Protokolü'nün, iş dünyasından alınan taleplerle, ticaretten yatırımlara, ulaştırmadan tarıma kadar ilgili bakanlıkların katkılarıyla hazırlandığını ve ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Türk ve Rus iş insanlarına fırsatları iyi değerlendirmeleri çağrısında bulunan Pekcan, ticaret hacminin artırılması için bu imkanların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye-Rusya İş Konseyleri 20. Ortak Toplantısı

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak:

"Türkiye ile Rusya arasında ilk 5 aylık süredeki ticaret hacmi 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Daha fazla potansiyele sahibiz, iyi ilişkiler içindeyiz, ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor"

"İlişkilerimiz yükselme trendinde. Bunda Sayın Putin'in ve Sayın Erdoğan'ın katkıları çok önemli. Düzenli görüşmeleri, temas halinde olmaları güncel konuların çözülmesine yönelik yaklaşımları çalışmalarımıza ivme kazandırıyor, hükümetler arasındaki ticaretin gelişmesine de katkı sağlıyor"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye ile Rusya arasında ilk beş aylık süredeki ticaret hacminin 10 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Daha fazla potansiyele sahibiz, iyi ilişkiler içindeyiz, ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor." dedi.

Novak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye-Rusya İş Konseyleri 20. Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en güzel tatil bölgesinde ağırlandıklarını, Rusların burayı çok sevdiğini söyledi.

İki ülke açısından önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini aktaran Novak, toplantının iki ülke arasındaki dostlukların geliştirilmesine de önemli katkı sağladığını ifade etti.

İş çevrelerinin karşılaştıkları sorunların çözümü, ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin artırılması, ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Novak, "İlişkilerimiz yükselme trendinde. Bunda Sayın Putin'in ve Sayın Erdoğan'ın katkıları çok önemli. Düzenli görüşmeleri, temas halinde olmaları güncel konuların çözülmesine yönelik yaklaşımları çalışmalarımıza ivme kazandırıyor, hükümetler arasındaki ticaretin gelişmesine de katkı sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya'nın önemli partner ülke konumunda olduğunu vurgulayan Novak, Rusya'nın dış ticaret ilişkilerinde Türkiye'nin altıncı sırada olduğunu bildirdi.

"Engellerin kaldırılmasına yönelik güzel bir adım atıldı"

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 25,5 milyar dolar olduğuna değinen Novak, şöyle konuştu:

"Türkiye ile Rusya arasında ilk 5 aylık süredeki ticaret hacmi 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Daha fazla potansiyele sahibiz, iyi ilişkiler içindeyiz, ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı bu yönde yürütmeliyiz, engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yapmalıyız, iş alanları ortaya koymalıyız. Hükümetler, devlet kurumları, iş çevreleri ve dernekler arasında bu yönde adımlar atıldı. Ticari engellerinin kaldırılmasına yönelik dün bir adım daha atıldı. Devlet Başkanımız Sayın Vladimir Putin bir karar imzaladı, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizesiz girebilecek. Uluslararası taşımacılık yapan sürücüler için de vize kaldırıldı. Bu adım, bugünkü toplantımız için güzel bir hediye oldu."

Toplantının ticari ve ekonomik ilişkilerin koordinasyonu konusunda önemli bir işlev yürüttüğünü aktaran Novak, ticaret, enerji, bankacılık alanlarında yedi çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması konusunda bir hedef koyduğunu vurgulayan Novak, bu hedefe ulaşmak için ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve önemli projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki yatırım hacminin 20 milyar dolar olduğuna işaret eden Novak, bu rakamın yeterli olmadığını kaydetti.

Türk yatırımcılara Rusya'da yatırım yapmaya davet eden Novak, "Türk partnerlerimizin iş yapmalarını önemsiyoruz. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, ülke yönetimlerin bize gösterdiği ilgi, iş çevrelerine yeni imkanlar oluşturmakta. İş insanlarının bu imkanları değerlendirmelerini öneriyoruz." dedi.

Yerel parayla ticaret payının da artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını belirten Novak, bölgesel iş birliğine de büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye-Rusya İş Konseyleri 20. Ortak Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak:

"Müteahhitlerimize Moskova dışında da iş imkanlarının sağlanması ve tüm pasaportlar için 2015 yılı öncesi vize uygulamasına dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan:

"Küresel siyasetin ticaret savaşlarıyla belirlendiği bir dönemde, yerel para birimleriyle ticaretin, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmekteki önemi su götürmez bir gerçektir. Bu nedenle, ikili ticaretimizde yerel para birimlerinin payını yüzde 10'dan daha yukarılara taşımamız önümüzde duran önemli bir sınavdır"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Müteahhitlerimize Moskova dışında da iş imkanlarının sağlanması ve tüm pasaportlar için 2015 yılı öncesi vize uygulamasına dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Olpak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye-Rusya İş Konseyleri 20. Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'ya vizesiz ziyaret edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamının genişletilmesinin sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Nail Olpak, iki ülke ilişkilerinin ivme kazandığı bu dönemde ileriye dönük ortak projelerin geliştirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için yapılması gerekenlere ilişkin önerilerde bulunan Olpak, "Rusya'da üretilen ürünlerin Avrupa'ya ihracatının teşvik edilmesi, Avrupalı yatırımcılara uygulanan bazı alanlardaki devlet garantilerinin Rusya'daki Türk yatırımlarına da sağlanması gerekiyor. Müteahhitlerimize Moskova dışında da iş imkanlarının sağlanması ve tüm pasaportlar için 2015 yılı öncesi vize uygulamasına dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Olpak, Türk malı araçlara ve işlenmiş tarım ürünlerine gümrük vergisinin sıfırlanması, sebze ve meyve ihracatında karantina prosedürünün optimize edilmesi, yatırımcıların lokal proje finansmanı, işletme sermayesi kredilerine kolay erişim sağlanması ve direkt Ro-Ro hattı tesis edilmesinin de ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

"Yerel para birimlerinin payını yukarı taşımalıyız"

Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da 500 yıllık Türk-Rus komşuluk ilişkilerinin son yıllarda yakın coğrafyada yaşanan birtakım gelişmelerden ötürü önemli bir sınav verdiğini söyledi.

Geçen yıl Rusya'ya ihracatın ve bu ülkeden ithalatın arttığını, ticaret hacminin de bir önceki yıla göre yüzde 14 artış gösterdiğini belirten Özilhan, bu ivmenin artarak devam etmesi için taşıdıkları sorumluluğun farkında olduklarını ifade etti.

Özilhan, ikili ekonomik ilişkilerin sadece siyasetin değil, iş insanlarının da tamamlayıcı rol almasını gerektiren bir alan olduğuna işaret ederek, aktif bir şekilde çalışan Türkiye-Rusya İş Konseyinin de bu sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini bildirdi.

"Küresel siyasetin ticaret savaşlarıyla belirlendiği bir dönemde, yerel para birimleriyle ticaretin, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmekteki önemi su götürmez bir gerçektir." ifadesini kullanan Özilhan, "Bu nedenle, ikili ticaretimizdeki yerel para birimlerinin payını yüzde 10'dan daha yukarılara taşımamız önümüzde duran önemli bir sınavdır." dedi.

Özilhan, bunun sadece iki ülke ekonomisinin kalkınması için değil, gerek siyasal gerek kültürel alanda iki ülke arasındaki güvenin pekiştirilmesi için de büyük önem arz ettiğini söyledi.

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev de toplantının, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ne kadar önem verildiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

İş insanları arasındaki ilişkilerin ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılmasına büyük katkı sağlayacağını belirten Palankoyev, toplantı kapsamında ticaretin önündeki engellerin kaldırılması yönünde önemli görüşmelerin yapılacağını bildirdi.

Palankoyev, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlü şekilde geliştiğini kaydetti.

Kaynak: AA