Türkiye ile Romanya arasında siyasi istişare toplantısı gerçekleştirdi
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Türkiye ile Romanya arasında siyasi istişare toplantısı gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Politika
Türkiye ile Romanya arasında siyasi istişare toplantısı gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Romanya arasında gerçekleştirilen siyasi istişarelere ilişkin açıklamada bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Romanya arasında gerçekleştirilen siyasi istişarelere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Romanya siyasi istişarelerinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eş başkanlığında çevrimiçi olarak düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, istişarelerde Türkiye-Romanya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alındığı belirtilerek, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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