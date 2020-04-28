Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferansla düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferansla düzenlendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferansla düzenlendi
28.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:48

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Video konferansla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO'nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki iş birliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı, 2016'dan bu yana her yıl düzenli yapılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü Haberler
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Haberler
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
ABD'de 'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD'de "Evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Cem Yılmaz Hande Yener Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferansla düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 17:53:09. #1.15#
title