Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferansla düzenlendi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
28.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Video konferansla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO'nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki iş birliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.
Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı, 2016'dan bu yana her yıl düzenli yapılıyor.
Kaynak: AA