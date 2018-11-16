Türkiye-Romanya İlişkilerinin 140. Yıl Dönümü Başkentte Konserle Kutlandı

Türkiye ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerinin 140. yıl dönümü başkentte verilen konserle kutlandı.

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul'daki Dimitrie Cantemir Rumen Kültür Merkezi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen programa, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda'nın yanı sıra birçok diplomat, yabancı misyon şefi ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Rumen viyolonist Alexandru Tomescu birlikte sahne aldı.

Büyükelçi Şopanda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Romanya arasında diplomatik ilişkilerin başlangıcının 140. yıl dönümünü böylesi bir etkinlikle kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de büyükelçi olarak görev yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Şopanda, "Türkiye ve Romanya yüzyıllardır iki dost ve komşu ülke. Bölgede ortak değerler ve çıkarlara sahibiz." şeklinde konuştu.

Şopanda, Türkiye ve Romanya'nın gündeminde ticarete ivme kazandırarak ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtti.

"Tarihimizde ilk defa geçen yıl ticaret hacmimiz 5 milyar avronun üzerine çıktı." diyen Şopanda, bu eğilimin gelecek yıllarda da devam ettirilmesi için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Şopanda, Türkiye ile siyasi, sosyal ve eğitim alanlarında da iş birliği yapmaya devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Dimitrie Cantemir Rumen Kültür Merkezi Müdüresi Nadia Tunsu da Türkiye çapında düzenledikleri çeşitli etkinliklerle iki ülke arasında bir kültür köprüsü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Tunsu, müziğin bu anlamda önemli bir rolü olduğunu sözlerine ekledi.