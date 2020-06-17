Türkiye Riskli Ülke Olarak Sınıflandırıldı! Bu Ne Anlama Geliyor? Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülke alınan önlemlerin ardından normal hayata dönüş adımlarını atmaya başladı.

Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülke alınan önlemlerin ardından normal hayata dönüş adımlarını atmaya başladı. Bu noktada ülkemizde de alınan kararların ardından vaka sayısında ciddi oranda bir yükselme ile karşılaştık. Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan yeni bir raporda Türkiye riskli ülke olarak sınıflandırıldı. Peki bu ne anlama geliyor ve ne gibi etkileri olacak?

Türkiye Riskli Ülke Olarak mı Sınıflandırılıyor?

Robert Koch Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Almanya hükümetine sunulan raporda Türkiye'nin seyahatlar açısından riskli ülke olarak sınıflandırılması dikkatleri çekti. Raporda vatandaşların ülkemize seyahatinin yeni tip koronavirüs nedeni ile riskli olduğu, ülkemize gelenlerin dönüşte 14 gün boyunca karantina uygulaması altında kalacağı belirtildi.

Türkiye, Alman vatandaşlarının tatil için en çok tercih ettiği üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Almanya'nın söz konusu kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, verilen bu kararın küresel gerçeklerle uyuşmadığını belirtmişti. Buna karşın kararda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan raporda ülkemizin de dahil olduğu geniş bir risk grubunun teker teker tanımlandığını belirtmekte fayda var. Peki siz bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.