Türkiye rekoru kıran milli atlet Nevin İnce Van'da çiçeklerle karşılandı

Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı ve Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda Mizgin Ay'a ait Türkiye rekorunu kıran Vanlı atlet Nevin İnce, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı ve Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda Mizgin Ay'a ait Türkiye rekorunu kıran Vanlı atlet Nevin İnce, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Fenerbahçe Kulübü sporcusu 17 yaşındaki atlet Nevin İnce, İstanbul'daki organizasyonda 20 yaş altı kategorisinde 400 metrede 55,52'lik derecesiyle birinci olurken, Mizgin Ay'a ait 56.39'luk eski Türkiye rekorunu 0.87 saniye aşağı çekerek, yeni bir rekor kırmıştı.

Van Ferit Melen Havaalanı'nda Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nevzat İnanç, ailesi ve sevenleri tarafından karşılanan milli atlet Nevin İnce'ye çiçek verildi.

Burada konuşan İnanç, Vanlı atletin Mizgin Ay'a ait Türkiye rekorunu kırarak Van tarihinde bir ilke imza attığını söyledi.

Bu başarının Van adına farklı illerde yarışmalara katılan bütün sporcuları da hem gururlandıracak hem de onlara örnek teşkil edeceğini belirten İnanç, "İnşallah ilerleyen zamanlarda kendi kategorisinde yarışarak yeni rekorlara imza atacaktır." dedi.

Nevin İnce ise hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu ifade ederek, "İstanbul'da düzenlenen salon şampiyonasında Mizgin Ay'a ait olan rekoru kırdım. Mutluyum, gururluyum bu rekoru elde ettiğim için. Bu yaz düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmek istiyorum. Hedefim olimpiyatlarda iyi bir derece elde etmek olacak." diye konuştu.

Milli antrenör Mehmet Akkoyun, da sporcusunun aldığı başarıyla Avrupa şampiyonası barajını geçtiğini ve 2024 Olimpiyatları aday listesinde yer aldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar