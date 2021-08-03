Türkiye rekortmeni Necati Er Tokyo'da finalde
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Türkiye rekortmeni Necati Er Tokyo'da finalde

Türkiye rekortmeni Necati Er Tokyo'da finalde
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 12 kişinin finale kalacağı üç adım atlama elemelerinde yarışan milli atlet Necati Er, üçüncü hakkında 17.13 atladı ve genel sıralamada ikinci olarak finale kaldı.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 12 kişinin finale kalacağı üç adım atlama elemelerinde yarışan milli atlet Necati Er, üçüncü hakkında 17.13 atladı ve genel sıralamada ikinci olarak finale kaldı. Üç adım atlamada Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bir sporcumuz finalde yarışacak.

2019 yılında İsveç'in Gavle şehrinde yapılan U23 Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda atladığı 17.37'lik derecesi ile üç adım atlamada dünyada en iyi dereceyi elde eden milli atlet Necati Er, ilk defa katıldığı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda finale kalmayı başardı. Necati Er, final barajının 17.05 olduğu üç adım atlama elemelerinde B serisinde yarıştı. Milli atlet ilk hakkında faul yaptı. İkinci hakkında ise 16.79 atlayan Er, üçüncü hakkında bu yılın kendisine ait en iyi derecesi atlayarak (17.13) finale kaldı. 1948 Olimpiyatları'nda üç adım atlamada madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra ilk defa bir sporcumuz finallerde yarışacak. Türk spor tarihinde olimpiyatlarda finalde yarışacak ikinci sporcu olan Necati Er, 5 Ağustos Cuma günü saat 05.00'de piste çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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