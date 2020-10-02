Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programı ne zaman başlıyor? Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması programına nasıl başvurulur?
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Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programı ne zaman başlıyor? Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması programına nasıl başvurulur?

02.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:58
Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programı ne zaman başlıyor? Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması programına nasıl başvurulur?

Tv8 ekranlarında başlayacak olan yarışma programı Türkiye Rapçisini Arıyor başlıyor. Türkiye Rapçisini Arıyor ne zaman başlıyor? Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programına nasıl başvurulur? Online başvuru sayfası!

TV8 ekranlarında yakında başlayacak olan yarışma programı Türkiye Rapçisini Arıyor başvuruları başladı. Türkiye Rapçisini Arıyor başvurusu nasıl yapılır?

TÜRKİYE RAPÇİSİNİ ARIYOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda başlaması beklenen yarışma programı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE RAPÇİSİNİ ARIYOR YARIŞMASINA NASIL BAŞVURULUR?

Aşağıda verilen bilgileri TV8 başvuru sayfasından doldurarak başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz.

Adınız (*)

Soyadı (*)

Mahlasınız (*)

Doğum Tarihiniz (*)

GÜN

AY

YIL

Yaşadığınız Ülke (*)

Seçiniz

Yaşadığınız Şehir (*)

Seçin

Büyüdüğünüz Semt

Ev Adresiniz

E-Posta Adresiniz (*)

Facebook Adresiniz

Twitter Hesabınız

Instagram Adresiniz

Twitch Adresiniz

TikTok Adresiniz

Varsa Youtube Video veya Kanal Linkiniz

Cep Telefonunuz (*)

Size Ulaşabileceğimiz Diğer Numaranız

CinsiyetinizKADIN ERKEK

Mesleğiniz

Medeni DurumunuzBEKAR EVLİ DUL

Çocuğunuz Var Mı? Varsa Kaç Çocuğunuz Var?

En Son Mezun Olduğunuz Okul Adı ve Bölümü

Daha Önce Topluluk Karşısında Sahne Aldınız Mı? Sahne Aldıysanız Nerede ve Ne Zaman?

Daha Önce Bir TV Programına Katıldınız Mı? Evet ise Hangi Yıl ve Hangi Program? (*)

Müzik Eğitimi Aldınız Mı? Aldıysanız, Nerede ve Ne Zaman?

Müzikle Profesyonel Olarak İlgileniyor Musunuz? Evet ise Detaylı Açıklayınız.

Daha Önce Hiç Albüm veya Single Çıkarttınız Mı? (*)

Daha Önce Hiç Müzik Sektöründe Ünlü Biri ile Çalıştınız Mı? Çalıştıysanız Kiminle ve Ne Zaman Çalıştınız? (*)

Neden Hip-hop Müzik? (*)

Kendi Beatinizi Yapıyor Musunuz? (*)

Freestyle Yapıyor Musunuz? (*)

Hangi Tür Rap ile İlgileniyorsunuz? (*)

En Sevdiğiniz Türk Rap Şarkıcı Kim?

En Sevdiğiniz Yabancı Rap Şarkıcı Kim?

Çalabildiğiniz Bir Enstrüman Var Mı? Varsa Hangi Enstrümanlar? (*)

Hayatınızda Yaşadığınız En Etkileyici Deneyim Nedir?

Müzik Dışındaki Hobileriniz Nelerdir?

Sizi En İyi Anlatan 4 Kelimeyi Yazınız. (*)

Fotoğrafınız(Max. 350 KB ve 1024x768 Px'den Küçük) (*)

Video (Max. 100MB) (*)

TÜRKİYE RAPÇİSİNİ ARIYOR BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

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