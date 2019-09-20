Türkiye Rallisi turizmciyi sevindirdi

20.09.2019 11:08

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'ne ev sahipliği yapan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, organizasyonun sağladığı ekonomik ve tanıtım katkısı turizmcileri sevindirdi.

Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te, 12-15 Eylül'de organize edilen, 23 ülkeden 192 medya mensubunun takip ettiği, 154 ülkede 855 milyon kişiye ulaşan Türkiye Rallisi'ne ev sahipliği yapmanın mutluluğu yaşanıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Rallisi'nin üst üste ikinci kez Marmaris'te yapıldığını hatırlattı.

Ralli haftasında ilçenin önceki yıla göre daha hareketli ve kalabalık olduğuna işaret eden eden Üçlertoprağı, "Ralliden sonra bile hala birçok otel doluluk yaşıyor. Okullar açılmasına rağmen konaklama fiyatları düşmedi. Bu organizasyonun sportif olduğu kadar tanıtıma ve turizme de büyük katkısı var." dedi.

Bölgenin bu organizasyona sarılması gerektiğini vurgulayan Üçlertoprağı, rallinin, Marmaris ve Muğla'nın popülerliğini artırdığını bildirdi.

Rallinin ilçe merkezinde gerçekleştirilen seyirci etabında, bu yıl adeta izdiham yaşandığını belirten Üçlertoprağı, şunları kaydetti:

"Güvenlik amacıyla bazı noktaları kapatmak zorunda kaldık. Bu bir anlamda gurur verici. Serkan Yazıcı göreve gelmeden önce otomobil sporları kan kaybediyordu. Dört yılda etap iptal edecek kadar kalabalıkla karşılaşmak bizi gururlandırdı. Çok sayıda yabancı plakalı otomobiller de gördüm. Bu da ralli için gelenlerin olduğunu, bu insanların ciddi oranda turizme katkı sunduğunun göstergesi. Ralli için gelenler, bütün gün otelde konaklayan değil, etapları gezen, etaplar arasında harcama yapan bir turist profiline sahip."

- "Ralli Marmaris'i yukarıya taşıdı"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise Türkiye Rallisi'ne ev sahipliği yapmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Rallinin, ilçenin tanıtımına önemli katkı sunan dev bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Bülbüloğlu, "Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak herkesin başarabileceği bir şey değil. Marmaris bunu en iyi şekilde iki yıldır başarıyor. Marmaris'in doğal güzelliklerini ve misafirperverliğini dünyaya göstermiş olduk. Rallinin bölgemizin tanıtımına ve ekonomisine katkısı oldu." diye konuştu.

Rallinin turizmde marka olma hedeflerine katkı sunduğunu aktaran Bülbüloğlu, dünya çapında milyonlarca seyircisi olan bu gibi başka dev organizasyonlara ev sahipliği yapmaları gerektiğini ifade etti.

Organizasyonun, otellerdeki doluluk oranını artırdığına değinen Bülbüloğlu, "Ralli, Marmaris'i yukarıya taşıdı. Oteller ve restoranlar fiyat ve kalite olarak yukarıya gitti. Ralli haftasında yüzde 100 doluyduk. Rallinin gelecek yıl ekime alınacağını duyuyoruz. Deniz, kum ve güneş turizminin zayıfladığı bir ayda yapılırsa daha fazla seyirci yakalarız. Sadece otelciye değil esnaf da daha çok katkısı olur." dedi.

"Marmaris'in imajına olumlu katkı sundu"

Tesislerinde Toyota Gazoo takımını misafir eden Aqua Otel Genel Müdürü Cem Türkmen de 23 ülkeden 192 yabancı medya mensubunun takip ettiği yarışın, Marmaris'in doğal güzelliğinin 155 ülkede görülmesini sağladığını belirtti.

Rallinin, Marmaris'in dünya turizm sektöründeki kalıplaşmış imajına olumlu bir katkı sunduğuna inandığını anlatan Türkmen, "Geçen yıl Marmaris'e 55 bin turist çekip ekonomiye 100 milyon dolar kazandıran ralli, bu yıl 70 bin kişi tarafından takip edildi. Tesisimizde konaklayan Toyota Gazoo ekibinden görüştüğümüz kişiler, Türk insanını yakından tanıma fırsatı bulduklarını, hizmet kalitesinin ve güler yüzlü hizmetin dünyada konakladıkları bir çok tesisten daha başarılı olduğunu belirttiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA