Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
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Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ni, Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans birinci sırada tamamladı.

Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
20.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:00

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ni, Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans birinci sırada tamamladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı.

Pilotlar, toplam uzunluğu 707 kilometre olan 12 özel etabı geçerek zirveye ulaşmak için mücadele etti.

Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Büyük Britanyalı Red Bull pilotu Elfyn Evans, rakiplerini geride bırakarak 2 saat 43 dakika 2,7 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti.

İkinciliği 2.43.37.9'luk derecesiyle Belçikalı Thierry Neuville, üçüncülüğü ise 2.44.02.1'lik süresiyle dokuz kez Dünya Şampiyonu olan Sebastien Loeb elde etti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde ilk 5 sıra şu pilotlardan oluştu:

1- Elfyn Evans: 2.43.02.7

2- Thierry Neuville: 2.43.37.9

3- Sebastien Loeb: 2.44.02.1

4- Kalle Rovanpera : 2.45.38.6

5- Gus Greensmith: 2.47.11.0.38

Kaynak: AA

AA Editörü - Durmuş Genç
Durmuş Genç
AA Editörü
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