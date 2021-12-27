Türkiye Rallikros Şampiyonları belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Rallikros Şampiyonları belli oldu

Türkiye Rallikros Şampiyonları belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşen bin 500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında ilerleyen yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirildi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşen bin 500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında ilerleyen yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirildi. Şampiyonada 25 sporcu arasından Türkiye'de Rallikros finaline çıkan ilk 2 kadın sporcu Özlem Uludağ Gülcan ve Elif Gizem Filiz ise dikkat çekti.

Kocaeli sporseverlerin ilgi gösterdiği yarışlarda Kategori 1'de Birinci Ali İşeri, İkinci Efe Yazıcı, üçüncü ise Cumhur Batur oldu. Kategori 2'de ise Birinci Burak Başlık, İkinci Okan Tanrıverdi oldu. Kategori 3'te birinci Kemal Gamgam, ikinci İrfan Tatlıcılar, üçüncü ise Serkan Güleç oldu. 4. Kategori 4'te birinci Buğra Can Kılıç, ikinci Erol Akbaş, üçüncü ise Çağlayan Çelik oldu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title