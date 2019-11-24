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Türkiye Rallikros şampiyonları belirlendi

Türkiye Rallikros Şampiyonası final yarışları Kocaeli'de yapıldı.

24.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:50
Türkiye Rallikros şampiyonları belirlendi

Rallikros Şampiyonası final yarışları 'de yapıldı.


TOSFED Yarış Pisti'nde oluşturulan 1500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulan yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirildi.


Kategori 1'de Berat Berke Yavuz, Kategori 2'de Halid Avdagiç, Kategori 3'de Çağlayan Çelik, Kategori 4'de Erhan Akbaş, Türkiye şampiyonu oldu.


"Historic" ralli otomobilleri ile "Apex Masters" drift pilotları da organizasyonda gösteri yaptı.

Kaynak: AA
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