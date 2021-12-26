Türkiye Rallikros Şampiyonası'nın finali, Kocaeli'de yapıldı - Haberler Spor
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Türkiye Rallikros Şampiyonası'nın finali, Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Rallikros Şampiyonası'nın finali, Kocaeli'de yapıldı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor

Türkiye Rallikros Şampiyonası'nın final yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

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KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Türkiye Rallikros Şampiyonası'nın final yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla oluşturulan 1500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulan yarışta, sporcular 4 ayrı kategoride mücadele etti.

Kategori 1'de Ali İşeri birinci, Efehan Yazıcı ikinci, Orçun Kuşçu üçüncü oldu. Kategori 2'de Burak Başlık birinciliği, Okan Tanrıverdi ikinciliği elde etti. Kategori 3'te ilk 3 sıra Kemal Gamgam, İrfan Tatlıcılar ve Serkan Güleç'ten oluştu. Kategori 4'te ise Buğra Can Kılıç birinciliğe, Erol Akbaş ikinciliğe, Çağlayan Çelik ise üçüncülüğe ulaştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyelerince verildi.

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri

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