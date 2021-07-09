Türkiye Ralli Şampiyonası'nın lideri Buğra Banaz'ın aklı şampiyonlukta Açıklaması
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Türkiye Ralli Şampiyonası'nın lideri Buğra Banaz'ın aklı şampiyonlukta Açıklaması

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın lideri Buğra Banaz'ın aklı şampiyonlukta Açıklaması
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın lideri Buğra Banaz, öncelikle bu yıl Türkiye'de şampiyon olmayı hedeflediğini, daha sonra ise Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışmak istediğini söyledi.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın lideri Buğra Banaz, öncelikle bu yıl Türkiye'de şampiyon olmayı hedeflediğini, daha sonra ise Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışmak istediğini söyledi.

Kendisi gibi rallici babası Ender Banaz'ı örnek alan 27 yaşındaki Banaz, bu sporun "mini" kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Banaz, 2010'da babasının yardımcı pilotluğunu yaptıktan bir sene sonra da direksiyona geçti. Çeşitli kategorilerde 10 yıllık süreçte Türkiye şampiyonlukları elde eden genç sporcu, 24-25 Nisan'da Eskişehir'de, 3-4 Temmuz'da da Ankara'da düzenlenen yarışları lider tamamladı.

Yardımcı pilotu Gürkal Menderes ile 7-8 Ağustos'taki Bursa Rallisi'ne hazırlanan başarılı sporcu, Türkiye Ralli Şampiyonası'nı lider olarak tamamlamayı hedefliyor.

"Genel klasmanda lideriz"

Buğra Banaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılının kendisi için güzel başladığını söyledi.

Bu yıl BC Vision Motorsport takımı adına yarışmaya başladığını belirten Banaz, şöyle konuştu:

"Skoda Fabia R5 otomobiliyle yarışıyorum. 24-25 Nisan'da Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen Evofone ESOK Rallisi'ni kazandım. 3-4 Temmuz'da Ankara'dan gerçekleştirilen Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan 47. Hitit Rallisi'ni de önde tamamladım. Bu rallinin ilk gününü 19 saniye farkla rakibimin önünde bitirdim. İkinci günü de önde tamamlayıp toplam 3,5 saniye farkla ralliyi kazandım. Co-pilotum Gürkal Menderes her iki rallide de çok iyi iş çıkarttı. Birlikte çok güzel başarılar elde ettik. Türkiye rallilerinde ikide iki yaptık. 7-8 Ağustos'taki Bursa Rallisi'ni de güzel bir yerde bitirmek istiyoruz. Genel klasmanda lideriz. İkinci yarışta da en yakın rakibimle farkı açtık. Üçüncü yarışı da farklı bitirmeyi amaçlıyoruz."

Banaz, Bursa Rallisi'nin ardından başlayacak ve toprak pistte gerçekleştirilecek yarışlara avantajlı girmek istediklerini anlattı.

Yarışlar öncesinde test sürüşü yaptığını, ardından aracının ayarlarını yaptıklarını dile getiren Banaz, "Şu anda tek hedefim 2021 yılında Türkiye ralli şampiyonu olmak. Bunu başardıktan sonra Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) yarışmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Banaz, 2017 ve 2018'de olduğu gibi WRC2 kategorisinde kendisini yeniden göstermek istediğini vurguladı.

Otomobil sporlarına başlamasındaki etkenlere değinen Banaz, "Bu spora babamdan görerek başladım. Şimdilerde babam dayanamadığı için yarışmalarıma bile zor geliyor, 'Baba olunca anlarsın' diyor. Evladımın da bu sporu yapmasını isterim, sonuna kadar arkasında olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Buğra Banaz, takımına ve sponsorlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın lideri Buğra Banaz'ın aklı şampiyonlukta Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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