Türkiye rafting şampiyonası, final yarışmasıyla son buldu

20.10.2019 15:23

TÜRKİYE Rafting Federasyonu'nca Van'ın Bahçesaray ilçesinde startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesindeki final müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonada birinci olan takımlar Türkiye'yi dünya rafting şampiyonasında temsil edecek.

Türkiye Rafting Federasyonu'nca Bahçesaray ilçesinde 3 gün önce startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesinde devam etti. 40 ilden 470 sporcunun katıldığı yarışmalarda sporcular, yağmura rağmen 400 metrelik zorlu parkurda iniş, kafa kafaya, slalom ve RX kategorilerinde kürek çekti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği şampiyonanın final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Kaynak: DHA