17.10.2019 19:44

Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde başladı.



Türkiye Rafting Federasyonu'nca Bahçesaray ilçesinde startı verilen şampiyona, protokol ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.



Etkinlik alanında ilçe sakinleri ve sporcular "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçik'i destekleyen pankart açıp asker selamı verdiler.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, törende yaptığı konuşmada, Bahçesaray ilçesinin geçmişinde sadece il değil bölgesine hatta dünyaya ışık ve irfan saçan bir merkez olduğunu anlattı.

"İnşallah bura yine birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yeşerdiği bir merkez olur ve buradan yetişen o duygular ülkemizin tekrar birlik ve beraberliğine katkı sunar." diyen Bilmez, "Bu yüzden buraya gelen sporcular Bahçesaray'ı dört dağ arasında görmesinler. Geçmişinde eğitim merkezi olduğunu, ilim edebiyat merkezi olduğunu görmelerini istiyorum. Şampiyonanın bölgemizdeki olumsuz algının düzelmesine ciddi bir katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da "Barış Pınarı Harekatı"na katılan askerleri selamlayarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Bölgenin birçok yerinde şampiyona düzenlemek istediklerini anlatan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Rafting doğası gereği bu bölgeye çok uygun. Muazzam nehirleri, doğası var. Buraların rafting turizmine açılması çok önemli. Bölgedeki gençlerden milli takıma sporcular kazandıracağız. Projemiz çok güzel yürüyor ve destekleniyor. Buraya 600'e yakın sporcu geldi ve ilçedeki evlerde misafir ediliyorlar. Evlerde geceleri muazzam sohbetler ediliyor ve inanılmaz kaynaşma sağlanıyor. Bu şampiyonadan sonra da buradaki kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştireceğiz."

Türkiye Rafting Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Orhan da Bahçesaraylılar olarak böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.



Bahçesaray'ın bundan böyle bu tür etkinliklerle anılması gerektiğini vurgulayan Orhan, "Bahçesaraylı gençler Türkiye'nin dört bir yanında rafting yapacak. Türkiye'yi dünyaya taşıyacaklar. Ben buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Törene Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Seylan ile Türkiye Rafting Federasyonu yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA