Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de tamamlandı
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Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de tamamlandı

Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de tamamlandı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Rize'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak mili takım seçme yarışları, sona erdi.

Rize'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak mili takım seçme yarışları, sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Rafting Federasyonunca Fırtına Vadisi Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda üç gün devam eden yarışlara, 40 ilden 50 kulüpten 350 sporcu katıldı.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği ve renkli görüntülere sahne olan organizasyonun son gününde sporcular en iyi dereceyi elde edebilmek ve milli takıma seçilebilmek için büyük çaba sarf etti.

Şampiyona sonunda açık yaş erkeklerde Rize Didi Spor Kulübü, açık yaş kadınlarda ise Rize Gençlik Spor Kulübü birinci oldu. U19 kadınlarda Dalaman Sarsala Spor Kulübü, erkeklerde de Antalya Köprülü Kanyon Spor Kulübü birinciliği kazandı.

Karma yarışlarda ise birinciliği Rize Didi Spor Kulübü, ikinciliği Rize Belediyespor, üçüncülüğü ise Antalya Manavgat Spor Kulübü elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları Rize'de tamamlandı - Haberler Spor
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