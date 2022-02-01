Türkiye Rafting Federasyonunun genel kurulunda 3 başkan adayı yarışacak - Haberler Spor
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Türkiye Rafting Federasyonunun genel kurulunda 3 başkan adayı yarışacak

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Türkiye Rafting Federasyonunun genel kurulunda 3 başkan adayı yarışacak

Türkiye Rafting Federasyonunun 3 Şubat Perşembe günü yapılacak olağan genel kurulu öncesi başkan adayları belli oldu.

Türkiye Rafting Federasyonunun 3 Şubat Perşembe günü yapılacak olağan genel kurulu öncesi başkan adayları belli oldu.

Federasyonun açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kongrede, mevcut başkan Fikret Yardımcı'nın yanı sıra, Erol Ökten ve Ayhan Kasap genel kurul üyelerinden oy bekleyecek.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, bir gün sonra aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın düzenlenecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Fikret Yardımcı, gençlik, Rafting, Türkiye, Spor, Haber

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