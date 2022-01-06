Türkiye E-Spor Federasyonunun genel kurulu 31 Ocak'ta yapılacak - Haberler Spor
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Türkiye E-Spor Federasyonunun genel kurulu 31 Ocak'ta yapılacak

Türkiye E-Spor Federasyonunun genel kurulu 31 Ocak'ta yapılacak
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye E-Spor Federasyonunun 2. Olağan Genel Kurulu, 31 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.

ANKARA (AA) - Türkiye E- Spor Federasyonunun 2. Olağan Genel Kurulu, 31 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'ndeki genel kurulun 31 Ocak'ta, çoğunluk sağlanamazsa 1 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Seçimde başkan adayı olmak isteyenlerin başvuru evraklarını, 26 Ocak mesai bitimine kadar Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Seçim Kuruluna vermeleri gerektiği ifade edildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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