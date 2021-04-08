Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, kalp krizi geçirdi

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Yardımcı, Ardeşen ilçesindeki evinde aniden rahatsızlandı. Rahatsızlandığını fark eden yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Burada yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Yardımcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yardımcı'nın, müşahede altında tutulduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal