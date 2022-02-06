Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti 60. yılını kutluyor - Haberler
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Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti 60. yılını kutluyor

AA, Sinan Balcıkoca - Güncel
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Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) kuruluşunun 60. yılını uluslararası alanda aldıkları çağrı işaretiyle kutluyor.

BURSA (AA) - Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) kuruluşunun 60. yılını uluslararası alanda aldıkları çağrı işaretiyle kutluyor.

Esnaf, mühendis, gazeteci, doktor gibi farklı meslek ve yaş grubundan amatör telsizciler, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle iletişim kurarak uluslararası yardımlaşmada görev alıyor.

TRAC Bursa Şube Sekreteri Cankut Kalyoncu, AA muhabirine, 60. kuruluş yılını kutladıkları cemiyeti uluslararası çapta tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Bunun ilk adımını "TC 60 TRAC" özel çağrı işaretini alarak başladıklarını belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 200 civarında görüşme gerçekleştirdik. Cemiyetimizin tanıtımını uluslararası arenada gerçekleştiriyoruz. Bu konuda her ay bir şubemiz çalışıyor. Şu anda İzmir'deki Konak Şubesi bu çalışmayı yürütüyor. TRAC sivil savunma gönüllülüğünü başlatan derneklerden biri. 60 yıllık birikimi ve deneyimiyle ülkemizde gerçekleşmesi muhtemel afet ve acil durumlarda haberleşme üzerine destek sağlıyor. Özel çağrı işaretiyle hem ülkemiz ve cemiyetimizin tanıtımını yapıyoruz hem de acil ve afet durumlar için bir tatbikat da gerçekleştirmiş oluyoruz."

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti 60. yılını kutluyor

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti 60. yılını kutluyor

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti 60. yılını kutluyor

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Türkiye, Bursa, Esnaf, Radyo, Güncel, Haber

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