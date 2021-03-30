Türkiye puan durumu! Türkiye grupta kaçıncı sırada? G Grubu hangi takım kaç puanda? FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubu puan durumu nasıldır?
Türkiye - Letonya maçı sonrası puan durumu merak edildi. Türkiye grupta kaçıncı sırada? Türkiye'nin puanı kaç oldu? FIFA Dünya Kupası elemeleri grup maçlarında ülkemizin puan durumu nasıl? Türkiye 1. sırada mı bulunuyor? İşte G Grubu puan durumu sizlerle...
Türkiye puan durumu nasıl? FIFA Dünya kupası grup eleme maçlarında hangi takım kaç puana sahiptir? Ülkemiz kaçıncı sırada yer alıyor? Türkiye maç fikstürü nasıldır?
G GRUBU PUAN DURUMU
1 - Türkiye \ 7 puan
2 - Hollanda \ 6 puan
3 - Karadağ \ 6 puan
4 - Norveç \ 6 puan
5 - Letonya \ 1 puan
6 - Cebelitarık \ 0 puan
TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye bugün Letonya ile berabere kaldı ve puanını 7'ye yükseltti. Bu sonuçta ülkemiz Dünya Kupası eleme gruplarında 1. sırada yer aldı.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP MAÇLARI FİKSTÜRÜ
24 Mart 2021 : Türkiye-Hollanda : 4-2 tamamlandı
27 Mart 2021 : Norveç-Türkiye : 0-3 tamamlandı
30 Mart 2021 : Türkiye-Letonya : 3-3 tamamlandı
1 Eylül 2021 : Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021 : Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021 : Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021 : Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021 : Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021 : Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021 : Karadağ-Türkiye