Türkiye puan durumu! Türkiye grupta kaçıncı sırada? G Grubu hangi takım kaç puanda? FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubu puan durumu nasıldır?

Türkiye - Letonya maçı sonrası puan durumu merak edildi. Türkiye grupta kaçıncı sırada? Türkiye'nin puanı kaç oldu? FIFA Dünya Kupası elemeleri grup maçlarında ülkemizin puan durumu nasıl? Türkiye 1. sırada mı bulunuyor? İşte G Grubu puan durumu sizlerle...