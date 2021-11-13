Türkiye puan durumu ne? Dünya Kupası Türkiye gurubunda puan durumu sıralaması! G Grubu puan durumu
A Milli takımımı Dünya Kupası eleme gurbunda finallere katılmak içi mücadele ediyor. Peki, Türkiye puan durum ne? Dünya Kupası Türkiye gurubunda puan durumu sıralaması ne? İşte Türkiye dünya kupası G Grubu gurubunda puan durumu sıralaması!
Türkiye A Milli takımı Dünya Kupası G grubunda mücadele ediyor. Sporseverler maçları takip ederken Dünya Kupası Türkiye gurubunda puan durumu sıralaması, G Grubu puan durumu Türkiye puan durum konularını araştırıyor.
G GRUBU TÜRKİYE PUAN DURUMU
Takımlar
1.HOLLANDA 8 maç 19 puan
2.NORVEÇ 8 maç 17 puan
3.TÜRKİYE 8 maç 15 puan
4.KARADAĞ 8 maç 11 puan
5.LETONYA 8 maç 5 puan
6.CEBELİTARIK 8 maç 0 Puan
*Türkiye Cebelitarık maçı listeye dahi değildir.
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