Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, videokonferansla yapıldı
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Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, videokonferansla yapıldı

Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 2016'dan bu yana düzenli olarak yapılan oturumu, bu yıl videotelekonferans ile gerçekleştirildi.

Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, videokonferansla yapıldı
28.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:47

TÜRKİYE-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 2016'dan bu yana düzenli olarak yapılan oturumu, bu yıl videotelekonferans ile gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Üçlü toplantıda, KOVID-19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO'nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi. 

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Kaynak: DHA

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