Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, videokonferansla yapıldı Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 2016'dan bu yana düzenli olarak yapılan oturumu, bu yıl videotelekonferans ile gerçekleştirildi.

TÜRKİYE-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 2016'dan bu yana düzenli olarak yapılan oturumu, bu yıl videotelekonferans ile gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Üçlü toplantıda, KOVID-19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO'nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi. FOTOĞAFLI

Kaynak: DHA