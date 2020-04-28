Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, videokonferansla yapıldı
Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 2016'dan bu yana düzenli olarak yapılan oturumu, bu yıl videotelekonferans ile gerçekleştirildi.
28.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:47
TÜRKİYE-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 2016'dan bu yana düzenli olarak yapılan oturumu, bu yıl videotelekonferans ile gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Üçlü toplantıda, KOVID-19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO'nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.
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Kaynak: DHA