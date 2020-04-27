Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, yarın yapılacak
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Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, yarın yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları 3'lü toplantısının bu yılki oturumunun yarın video telekonferans yöntemiyle yapılacağı açıklandı.

27.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:15
Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları toplantısı, yarın yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türkiye, Polonya, Romanya Dışişleri Bakanları 3'lü toplantısının bu yılki oturumunun yarın video telekonferans yöntemiyle yapılacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2016 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın bu yılki oturumu 28 Nisan 2020 tarihinde video telekonferans (VTC) yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, COVID-19 salgınıyla mücadelenin yanısıra, NATO'nun gündemindeki öncelikli konular ile bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" denildi.


Kaynak: DHA

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