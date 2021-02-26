Dile kolay, Türkiye Polis Radyosu tam 69 yıldır yayında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Dile kolay, Türkiye Polis Radyosu tam 69 yıldır yayında

26.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:36

Türkiye Polis Radyosu'nun kuruluşunun 69'uncu yıldönümü için hazırlanan tanıtım filmi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Senaristleri, oyuncuları ve çekim ekibini emniyet mensuplarının oluşturduğu filmde, radyonun kurulduğu 1952 yılından bu yana yayıncılık serüvenine ilişkin canlandırmalar yer aldı.

Türkiye Polis Radyosunun kuruluşunun 69'uncu yıl dönümü kapsamında hazırlanan tanıtım filmi, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Senaryosu emniyet mensuplarınca kaleme alınan tanıtım filminin çekim ekibini ve oyuncularını da emniyet personeli oluşturdu.

TANITIM FİLMİ 69 YILLIK TEMA ÜZERİNE KURULDU

Zaman tüneli şeklinde çekilen film, "acısıyla tatlısıyla 69 yıl" teması üzerine kuruldu.

Filmde, Ankara'daki bir kadının Erzurum'da meydana gelen deprem haberini; 1980'de ise Kayseri'deki radyo tamircisinin, kayıp bir kız çocuğuna ilişkin ilan ile ASELSAN'ın ürettiği ilk sırt ve tank telsizlerini Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimine dair haberleri Türkiye Polis Radyosundan dinlediği görülüyor.

Filmin 2000 yılının canlandırıldığı anlarında İstanbul'daki bir kişinin otomobilinde radyodan müzik ve spor haberleri dinleyerek yaptığı yolculuk izleniyor.

2021 yılının canlandırıldığı bölümde de İzmir'de bir kadın, akıllı telefonundaki Türkiye Polis Radyosu uygulamasından açtığı şarkı eşliğinde spor yapıyor.

Tanıtım filmi, "Dile kolay, 69 yıl... Birlikte hüzünlendik, birlikte sevindik, birlikte gururlandık. Hayatın her önemli anına birlikte tanıklık ettik. Yeni yayın dönemlerimizde de sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Kendi müziğin, kendi radyon, Türkiye Polis Radyosu." sözleriyle sona eriyor.

TÜRKİYE POLİS RADYOSU'NUN TARİHÇESİ

Ankara'da 5 Ekim 1952'de kurulan ve ilk yayınlarını Interpol telsiz istasyonunun 1 kilovatlık vericisinden yayınlamaya başlayan Türkiye Polis Radyosu, FM bandında 80 il ve 15 ilçe olmak üzere yayın yapıyor.

Radyo, "www.polisradyosu.pol.tr", "PolNet" kurumsal ağı, Türksat 4A uydusu ve akıllı telefonlara yüklenen uygulama aracılığıyla da dinlenebiliyor.

Radyo yayınlarında ulusal güvenliğe yönelik suçları önlemek, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak, trafik kaza ve ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olmak, ülke ve toplum sağlığı ile eğitimine katkıda bulunmak, polis hizmetlerini halka daha iyi duyurmak ve polis ile halk arasındaki ilişkilerin en üst düzeye getirilmesine yardımcı olmak gibi amaçlar gözetiliyor.

Dile kolay, Türkiye Polis Radyosu tam 69 yıldır yayında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mustafa Er Mesut Özil Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dile kolay, Türkiye Polis Radyosu tam 69 yıldır yayında - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 23:36:25. #1.15#
title