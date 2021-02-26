Son dakika haber: Türkiye Polis Radyosunun 69'uncu kuruluş yıl dönümü

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Türkiye Polis Radyosunun kuruluşunun 69'uncu yıl dönümü kapsamında hazırlanan tanıtım filmi, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Senaryosu emniyet mensuplarınca kaleme alınan tanıtım filminin çekim ekibini ve oyuncularını da emniyet personeli oluşturdu.

Zaman tüneli şeklinde çekilen film, "acısıyla tatlısıyla 69 yıl" teması üzerine kuruldu.

Filmde, Ankara'daki bir kadının Erzurum'da meydana gelen deprem haberini; 1980'de ise Kayseri'deki radyo tamircisinin, kayıp bir kız çocuğuna ilişkin ilan ile ASELSAN'ın ürettiği ilk sırt ve tank telsizlerini Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimine dair haberleri Türkiye Polis Radyosundan dinlediği görülüyor.

Filmin 2000 yılının canlandırıldığı anlarında İstanbul'daki bir kişinin otomobilinde radyodan müzik ve spor haberleri dinleyerek yaptığı yolculuk izleniyor.

2021 yılının canlandırıldığı bölümde de İzmir'de bir kadın, akıllı telefonundaki Türkiye Polis Radyosu uygulamasından açtığı şarkı eşliğinde spor yapıyor.

Tanıtım filmi, "Dile kolay, 69 yıl... Birlikte hüzünlendik, birlikte sevindik, birlikte gururlandık. Hayatın her önemli anına birlikte tanıklık ettik. Yeni yayın dönemlerimizde de sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Kendi müziğin, kendi radyon, Türkiye Polis Radyosu." sözleriyle sona eriyor.

Türkiye Polis Radyosu'nun tarihçesi

Ankara'da 5 Ekim 1952'de kurulan ve ilk yayınlarını Interpol telsiz istasyonunun 1 kilovatlık vericisinden yayınlamaya başlayan Türkiye Polis Radyosu, FM bandında 80 il ve 15 ilçe olmak üzere yayın yapıyor.

Radyo, "www.polisradyosu.pol.tr", "PolNet" kurumsal ağı, Türksat 4A uydusu ve akıllı telefonlara yüklenen uygulama aracılığıyla da dinlenebiliyor.

Radyo yayınlarında ulusal güvenliğe yönelik suçları önlemek, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak, trafik kaza ve ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olmak, ülke ve toplum sağlığı ile eğitimine katkıda bulunmak, polis hizmetlerini halka daha iyi duyurmak ve polis ile halk arasındaki ilişkilerin en üst düzeye getirilmesine yardımcı olmak gibi amaçlar gözetiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici