: Türkiye Polis Radyosu Lansmanı gerçekleştirildi

22.01.2020 23:37 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:40

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Sesin, sözün etkisi ve gücünü dalga dalga yayarak birleştirici bir görev de üstlenen radyomuz yeni yayın döneminde de zengin içeriği, güçlü teknik altyapısıyla yayın kalitesini artırarak, yine bizlerin sesi olma misyonunu sürdürecektir." dedi.

Aktaş, Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Polis Radyosu Lansmanı"ndaki konuşmasında, sayısız başarılara imza atan Emniyet Teşkilatının çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de radyo yayıncılığının başlamasından sadece 25 yıl sonra yayın hayatına başlayan Türkiye Polis Radyosu'nun yayınlarının ülkenin tamamına yakınına ulaştığını dile getiren Aktaş, "Sesin, sözün etkisi ve gücünü dalga dalga yayarak birleştirici bir görev de üstlenen radyomuz yeni yayın döneminde de zengin içeriği, güçlü teknik altyapısıyla yayın kalitesini artırarak, yine bizlerin sesi olma misyonunu sürdürecektir. Kamu yayıncılığı sorumluluğuyla hareket ederken, devletin ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğü, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü ilkelerinden asla taviz vermeyecektir." diye konuştu.

Aktaş, Türkiye Polis Radyosu çalışanlarının yeni yayın dönemine büyük bir heyecanla hazırladığına vurgu yaparak, Türkçe'nin doğru kullanılması, değerlerin korunması ve kültürün tanıtılması noktasında radyonun önemli görevleri olduğunu anlattı.

"Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Türkiye'deki ilk radyo anonsunu anımsatarak, "İstanbul'da 115 radyo var. 'Onlardan en önemlisi.' demiyorum. 'Kendi teşkilatının kendi radyosuna Vali Bey özel dedi.' demek istemiyoruz. Hepsi çok özel. 94.1 İstanbul'un frekansı. 1952'den itibaren 'Halkın Sesi, Güvenin Simgesi' olarak yayın ağını her geçen gün artırması, tarafsız, adil, birleştirici ve ilkelerinden taviz vermeksizin yayınlarını sürdürmesi bize güven veriyor ve bizi gururlandırıyor. Suç ve suçluluğu önlemek, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak, trafik kaza ve ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olmak, polis hizmetlerini halka daha iyi duyurmak ve polis-halk ilişkilerinin en üst düzeye getirilmesine yardımcı olmak için mikrofon başında olan ve yayının gerçekleşmesine emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Polis Radyosu'nun yeni yayın dönemi hayırlı olmasını temenni eden Yerlikaya, "Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır üzerinden ortak yayın akışıyla ulusal yayınlarının polisimizi daha da güçlendireceğine, halkımıza güven vereceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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