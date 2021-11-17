Türkiye playoff rakibi kim, muhtemel rakipler kim? Playoff maçları ne zaman, nasıl olacak? Türkiye kaçıncı sırada?
2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Grubunu 2. sırada bitiren Ay-Yıldızlı ekip, Katar vizesi için play-off turuna katılmaya kazandı. Peki, Türkiye playoff rakibi kim? Muhtemel rakipler kim? Türkiye kaçıncı sırada? Playoff maçları ne zaman, çekiliş ne zaman?
Türkiye playoff rakibi kim? Muhtemel rakipler kim? Türkiye kaçıncı sırada? sorularına yanıt aranıyor. A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kader maçı olan Karadağ deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve Katar vizesi almak için play-off turuna kalmayı başardı. Peki, Playoff maçları ne zaman, çekiliş ne zaman?
Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
Karşılaşmaya şok bir golle başlayan A Milli Takım, 4. dakikada Beciraj'ın fileleri sarsmasıyla 1-0 geriye düştü. Bu golün ardından rakip kalede baskısını artıran milliler 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından gelen golle skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken teknik direktör Stefan Kuntz, ikinci yarıya Orkun Kökçü'yle başladı. Alman hocanın bu hamlesi 60. dakikada karşılık buldu. Genç yıldız, ceza sahası dışından attığı enfes golle Ay-Yıldızlı ekibe galibiyeti getirdi. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.
- Hollanda/ 21 puan (+23 averaj)
- Türkiye/ 21 puan (+11 averaj)
- Norveç/ 19 puan (+9 averaj)
- Karadağ/ 13 puan (0 averaj)
- Letonya/ 9 puan (-4 averaj)
- Cebelitarık/ 1 puan (-37 averaj)
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
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