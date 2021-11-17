Türkiye play off rakipleri! Türkiye muhtemel rakipleri belli oldu mu? İşte, Türkiye Dünya Kupası puan durumu Türkiye playoff rakibi kim? Muhtemel rakipler kim? Türkiye kaçıncı sırada? sorularına yanıt aranıyor. A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kader maçı olan Karadağ deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve Katar vizesi almak için play-off turuna kalmayı başardı. Peki, Playoff maçları ne zaman, çekiliş ne zaman?

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE PLAY OFF RAKİPLERİ

Karşılaşmaya şok bir golle başlayan A Milli Takım, 4. dakikada Beciraj'ın fileleri sarsmasıyla 1-0 geriye düştü. Bu golün ardından rakip kalede baskısını artıran milliler 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından gelen golle skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken teknik direktör Stefan Kuntz, ikinci yarıya Orkun Kökçü'yle başladı. Alman hocanın bu hamlesi 60. dakikada karşılık buldu. Genç yıldız, ceza sahası dışından attığı enfes golle Ay-Yıldızlı ekibe galibiyeti getirdi. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı.

TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

Hollanda/ 21 puan (+23 averaj)

Türkiye/ 21 puan (+11 averaj)

Norveç/ 19 puan (+9 averaj)

Karadağ/ 13 puan (0 averaj)

Letonya/ 9 puan (-4 averaj)

Cebelitarık/ 1 puan (-37 averaj)

İlk yarı 3. dakikada Karadağ öne geçti. Savic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Beciraj'ın penaltı noktası önünden çektiği sert şutta top ağlara gitti: 1-0.

12. dakikada Abdülkadir'in pasıyla Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattaki Abdülkadir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem, sol ayağıyla düzelttiği topa sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

41. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Rakip sahada Berat'ın kaptırdığı topu alan Haksabanovic'in ara pasıyla Osmajic ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Karadağ ceza sahasına hareketlenen Burak'a pasını gönderdi. Burak'ın bekletmeden sol çaprazdan vuruşunda, top kaleci Sarkic'de kaldı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarı 48. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Çağlar'ın kafa ile ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Vujacic gelişine vururken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada ay-yıldızlı ekip gole yaklaştı. Sol kanattan Çağlar'ın ceza sahasına gönderdiği topa Halil kafa ile vurdu ancak yerde de seken topu kaleci iki hamlede uzaklaştırdı.

60. dakikada milli takım öne geçti. Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Orkun çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Sarkic'in parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top, yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-2.

64. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Karadağ'ın hızlı gelişen atağında Beciraj ceza sahasında topla buluşup, geriden gelen Vukotic'e pasını attı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleye giden şutu Çağlar Söyüncü çizgi önünde kayarak uzaklaştırdı.

82. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Çağlar Söyüncü kafayı vururken, kaleci Sarkic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. Müsabakayı ay-yıldızlı ekip 2-1 kazandı.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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