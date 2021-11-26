Türkiye Play-Off rakibi kim oldu, kimle eşleşti? FIFA 2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımımızın playoff rakibi hangi takım?

2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Grubunu 2. sırada bitiren Ay-Yıldızlı ekip, Katar vizesi için play-off turuna katılmaya kazandı. Türkiye'nin rakibi kim oldu? Türkiye kimle eşleşti?

PLAY-OFF KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Bugün yapılacak olan kura sonrası A Milli takımımızın rakibi belli olacak.

AÇIKLANDI!

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turundaki rakibi Portekiz oldu.

Ay-Yıldızlı ekip, 24 Mart 2022 tarihinde deplasmanda oynayacağı maçı kazanması durumunda finale yükselerek, İtalya-Makedonya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

FİNAL MAÇI 29 MART'TA

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turundaki rakibi Portekiz oldu. 24 Mart'ta yarı final maçına çıkacak Ay-Yıldızlı ekip, bu mücadeleyi kazanması durumunda 29 Mart'ta Katar biletini almak için İtalya-Makedonya karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.

TÜRKİYE GRUBU KAÇINCI SIRADA BİTİRDİ?

Hollanda/ 21 puan (+23 averaj)

Türkiye/ 21 puan (+11 averaj)

Norveç/ 19 puan (+9 averaj)

Karadağ/ 13 puan (0 averaj)

Letonya/ 9 puan (-4 averaj)

Cebelitarık/ 1 puan (-37 averaj)

Türkiye grubu 21 puanla 2. sırada bitirmiştir.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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