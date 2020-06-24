Türkiye Pizzayı Çok Sevdi! Saniyede 11 Dilim Pizza Tüketiyoruz
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Türkiye Pizzayı Çok Sevdi! Saniyede 11 Dilim Pizza Tüketiyoruz

Türk usulü lezzetlerin marine edilerek üretildiği pizzalar satış rekorları kırdı. Her biri uzun AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkan Türk pizzaları şimdi dünyaya açılıyor. Pide, Etli Ekmek, Lahmacun, Karadeniz Pidesi, Kır Pidesi gibi geleneklerle ve köklü rakipleri karşında Türkiye'de bir türlü başarılı olamayan küresel markalara en dişli rakip Karadeniz'den çıktı. Türk yatırımcının geliştirdiği yeni nesil pizzalar satış rekorları kırarken, ülkemize has tatları pizzada buluşturan Crakers Pizza'nın kurucu ortaklarından Ahmet Sait Tütünci sektörle ilgili önemli bilgiler verdi.

Türkiye Pizzayı Çok Sevdi! Saniyede 11 Dilim Pizza Tüketiyoruz
24.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:25

Türkiye'de her 1 saniyede 11 dilim pizza tüketilmesine rağmen, halen 14 milyon insanın hayatında hiç pizza yemediğini belirten Ahmet Sait Tütünci, "Hedefimiz Akdeniz Mutfağı'nın en seçkin lezzetini Türkiye'de her yemek masasına ulaştırmak, her yaştan insana tattırmak." Dedi. Pizzanın çok sayıda ülkede sosyal adaletin ve eşitliğin sembolü olduğunu vurgulayan Tütünci, "2019 yılında yarım milyondan fazla pizza satışı ile kırdığımız rekoru bu yıl Covid-19'a rağmen daha da ileri taşıyacağız." Dedi.

TÜRK LEZZETİYLE DÜNYA MARKASI OLACAK!

2007 yılında kurulan ve ilk şubesini Trabzon Forum'da açan Crakers Pizza'nın 13 yıllık serüveninde genç yatırımcılara örnek olacak yeniliklerle dolu. Çocuklara, gençlere ve çalışanlara ayrı önem verdiklerini söyleyen Crakers Pizza'nın kurucu ortaklarından Ahmet Sait Tütünci, "Sektörü iyi analiz ederek yola çıktık, bugün üç ayrı bölgede üretim üssü kurduk, şimdilik 8 ilde 18 şubemiz var. Hedefimiz 2 yıl içinde 100 şubeye ulaşmak." Dedi.

YILLIK 2 MİLYAR LİRALIK DEV SEKTÖR

Pizza sektörünün dinamik yapısı ile kolay krizlerden etkilenmeyen bir alan olduğuna işaret eden Tütünci, Türkiye'de pizza satışlarının yıllık 2 milyar lirayı geçtiğini belirterek şu bilgileri verdi; "2019 yeme içme istatistiklerine göre Türkiye'de yeme içme pazarının büyüklüğü 46 milyar TL. Bizim sektör bu pazarın yüzde 4'lük diliminde yer alıyor. Yeni yatırımcılarla bu yüzde 4'lük dilimi daha da üst sıralara çekmeliyiz. Ancak bunu yaparken ithalata dayalı değil, yerli kaliteli ürünlerle, kendi damak tadımıza uygun ürünlerle şansımızı artırabileceğimize inanıyoruz. Zaten süreç bizi haklı çıkarıyor."

TÜRKİYE'DE 14 MİLYON KİŞİ HİÇ PİZZA YEMEDİ

Türkiye'nin pizza çeşitliliği açısından dünyanın önde gelen ülkeler ile yarışacak düzeyde olduğunu söyleyen Tütünci "Bugün ülkemizde 17 bin çeşit pizza üretiliyor. Buna rağmen henüz hayatında hiç pizza yememiş tadına bile bakmamış 14 milyon civarında insan var. Hedefimiz her vatandaşımıza doyasıya geleneksel lezzetlerimizle marine edilmiş pizzalarımızdan yedirmek" dedi.

HAMURA MALZEMEYE AR-GE KATTIK BAŞARIYI YAKALADIK

Türkiye'nin Pizza ile inişli çıkışlı tanışma süreci yaşadığını belirten Crakers Pizza'nın fikir babası ve kurucu ortaklarından iş adamı Ahmet Sait Tütünci, "Biz marka olarak nüfusun her kesiminin eğilimlerini dikkate aldık. Çocuklar, gençler, orta yaş grubu ve tabi en çok çalışanlar, yoğun iş temposunda yemeğe vakit ayıramayanlar. Hepsinin ortak özelliği ise yeni lezzet arayanlar. Hamur ve kullandığımız malzeme için kendi AR-GE ekibimiz, tamamı ülkemizde üretilen yeni malzemelerle Türk Pizzası'nı ortaya çıkardı. Ürünlerimizin hiç birinde ithal malzeme kullanılmaz. İtalyan yemek kültürünün en önemli ürününü kendi geleneksel damak tadımızla deyim yerindeyse Türkleştirdik." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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