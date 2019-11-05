Türkiye Pist Şampiyonası yeniden Ülkü Park'ta
2019 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, 10 Kasım Pazar günü Ülkü Park Yarış Pisti'nde organize edilecek.
2 bin 140 kilometre uzunluğundaki yenilenen pistiyle binlerce yarışseverin ilgiyle takip ettiği Ülkü Park'ta heyecan, bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce Türkiye Pist Şampiyonası 3. Ayak yarışlarının yanı sıra Türkiye Karting Şampiyonası, Apex Masters Türkiye Drift Series gibi büyük organizasyonların başarıyla düzenlendiği Ülkü Park Yarış Pisti, 10 Kasım Pazar günü Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak.
VOLKİCAR VE DRİFT GÖSTERİSİ YAPILACAK
Maxi'de 4, Süper'de 5, Super Production'da da 19 olmak üzere toplam 28 sporcunun mücadele edeceği 4. Ayak yarışlarında, 10 Ekim Pazar günü saat 11.30'dan itibaren Süper, Maxi ve Süper Production gruplarında ikişer yarış koşulacak. Organizasyon, yarış aralarında yapılacak olan Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek.