Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları İzmir'de yapılacak
Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, 1 Aralık Pazar günü İzmir'de koşulacak.
28.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:06
Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, 1 Aralık Pazar günü İzmir'de koşulacak.
Ülkü Motorsporları Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yenilenen İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde saat 11.30'da başlayacak yarışlar, "Maxi", "Süper" ve "Super production" olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek.
Organizasyonda ayrıca "volkicar" ve "drift" gösterileri de gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI