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Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları İzmir'de yapılacak

Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, 1 Aralık Pazar günü İzmir'de koşulacak.

28.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:06
Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları İzmir'de yapılacak

Otomobil sporlarında 2019 Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, 1 Pazar günü 'de koşulacak.

Ülkü Motorsporları Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yenilenen İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde saat 11.30'da başlayacak yarışlar, "Maxi", "Süper" ve "Super production" olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek.

Organizasyonda ayrıca "volkicar" ve "drift" gösterileri de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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