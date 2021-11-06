Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak mücadelesi Kocaeli'de başladı

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyon, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla devam etti.

İlk gün, sıralama turlarının ardından "Maxi Grup" ve "Super Grup" ilk yarışlarının koşulmasıyla tamamlandı.

Organizasyon, yarın "Maxi Grup" ve "Super Grup" ikinci yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle organizasyon sona erecek.

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