Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de başlıyor
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Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de başlıyor

Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışlar 10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir Pınarbaşı Ülkü Yarış Pisti'nde başlayacak.

2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışlar 10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir Pınarbaşı Ülkü Yarış Pisti'nde başlayacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen bir yıl aradan sonra yoğun bir yarış programı ile başlayacak ve seyirciye açık, ücretsiz olarak düzenlenecek şampiyonada süper ve maxi grup yarışlarının dışında Türkiye Karting Şampiyonası'na da ev sahipliği yapılacak.Maxi grup birinci ayak yarışları 10 Temmuz Cumartesi saat 15.25'te yapılacak sıralama seansları ile başlayacak ve ilk yarış aynı gün saat 18.40'ta start alacak. İkinci yarış ise pazar günü saat 14.40'ta yapılacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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