Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları sona erdi.

Körfez Yarış Pisti'nde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından organize edilen etkinlikte, pilotlar derece elde etmek için yarıştı.

Süper Grup'taki ilk yarışların sonunda Yağız Gedik birinci, Muhammed Ali Ülkü ikinci, Demir Eröge üçüncü oldu.

Aynı grubun ikinci yarışlarında ise birinciliği Yağız Gedik, ikinciliği İbrahim Okyay, üçüncülüğü Demir Eröge elde etti.

Maxi Grup'taki birinci yarışlarda, İbrahim Ozan Süzgün birinci olurken, onu İbrahim Okyay ve Ahmet Mutlubaş takip etti.

Aynı grubun ikinci yarışlarında ise birinciliği İbrahim Okyay, ikinciliği İbrahim Ozan Süzgün kazandı.

Süper Production kategorisindeki birinci yarışlarda ilk 3 sıra, Hasan Tansu, Ersin Yücesan ve Emir Ay'dan oluştu.

Aynı kategorinin ikinci yarışlarında da Ersin Yücesan birinci, Çağlayan Çelik ikinci, Vedat Dalokay da üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödül ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA