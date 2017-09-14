Motor sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı hafta sonu İzmir'de koşulacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek şampiyonanın 4. ayak yarışında katılımcılar yarın serbest antrenman yapacak.



16 Eylül Cumartesi günkü sıralama antrenmanlarının ardından, 17 Eylül Pazar günü TMF GP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Bayanlar Kupası ve 125 cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek.