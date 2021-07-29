Türkiye Pist Şampiyonası'nda Neslihan Yaşar rüzgarı
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Türkiye Pist Şampiyonası'nda Neslihan Yaşar rüzgarı

Türkiye Pist Şampiyonası'nda Neslihan Yaşar rüzgarı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Drift pilotu olan Neslihan Yaşar yada pistlerdeki unvanıyla Titanessli, 25 erkek rakibine karşı bir anlamda kadınları temsil edecek. Etkinlik, 14-15 Ağustos'ta Körfez pistinde gerçekleştirilecek.

Avis 2021 Türkiye pist Şampiyonası 3. Etabında ilk defa bir kadın pilot yarışacak. Drift pilotu olan Neslihan Yaşar yada pistlerdeki unvanıyla Titanessli, 25 erkek rakibine karşı bir anlamda kadınları temsil edecek. Kadınların yarışmalara olan ilgisinin artması nedeniyle bu etapta pistler çok daha renkli görüntülere sahne olacak.

14-15 Ağustos'ta Körfez pistinde gerçekleştirilecek olan Avis 2021 Türkiye pist Şampiyonasına ileri sürüş ve temel yarış eğitmeni Kamil Çat tarafından yoğun bir şekilde hazırlanan ve başarılı bir sonuç alabilmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren Titanessli amacının her kulvarda kendini ve gücünü ispatlayan kadınların motorsporlarında da zoru başarabileceklerini göstermek ve bu spora çok sayıda kadının katılımını sağlamak olduğunu söyledi. Kadınlar adına çıktığı bu yolda kendisini sponsor olarak destekleyen Tork Garaj'a teşekkürlerini sunan Yaşar, "Öncelikle yarışmayı kazasız belasız sağlıklı bir şekilde bitirmeyi diliyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.Tüm rakiplerime başarı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Titanessli gerçek adıyla Neslihan Yaşar kimdir?

Otomobillere karşı oldukça ilgisi olan Neslihan Yaşar 2019 yılından itibaren drift sporuna ilgi duymuş. Drifti Türkiye'ye sevdiren isim Abbas Çimen tarafından drift eğitimi almıştır.Tuzla Autodrom'da bulunan pistte Reza Fahim ile beraber drift antrenmanlarına devam etmektedir.

Türkiye Pist Şampiyonası'nda Neslihan Yaşar rüzgarı
Türkiye Pist Şampiyonası'nda Neslihan Yaşar rüzgarı
Türkiye Pist Şampiyonası'nda Neslihan Yaşar rüzgarı

Kaynak: Snob Magazin

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