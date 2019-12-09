Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü
Türkiye Petrolleri'nin kuruluşunun 65. yıl dönümü nedeniyle şehitlerimiz ve vefat etmiş Türkiye Petrolleri çalışanları için mevlit okutuldu.
Türkiye Petrolleri'nin kuruluşunun 65. yıl dönümü nedeniyle şehitlerimiz ve vefat etmiş Türkiye Petrolleri çalışanları için mevlit okutuldu.
Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yenipınar Camiinde ikindi namazından önce mevlit okutuldu. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, çalışanlar ve vatandaşlar mevlidi şerife katıldı.
Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümünü kutlayarak, şehitlerimize ve vefat eden çalışanlara rahmet diledi. - ADIYAMAN