Türkiye Petrollerinin Kuruluşunun 64. Yıl Dönümü
Türkiye Petrolleri’nin kuruluşunun 64. yıl dönümü nedeniyle şehitlerimiz ve vefat etmiş Türkiye Petrolleri çalışanları için mevlit okutuldu.
Türkiye Petrolleri'nin kuruluşunun 64. yıl dönümü nedeniyle şehitlerimiz ve vefat etmiş Türkiye Petrolleri çalışanları için mevlit okutuldu.
Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yenipınar Camiinde öğle namazından önce mevlit okutuldu. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, çalışanlar ve vatandaşlar mevlidi şerife katıldı.
Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, Türkiye Petrolleri'nin kuruluşunun 64. yıl dönümünü kutlayarak, şehitlerimize ve vefat eden çalışanlara rahmet diledi. - ADIYAMAN