Türkiye Petrolleri ücretsiz mama dağıttı

07.10.2019 12:36

Türkiye Petrolleri'nin İstanbul'da bulunan merkezi istasyonlarında, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri'nin İstanbul'daki merkez istasyonlarını ziyaret edenler, bir hayvanın karnını doyurma imkanına kavuştu.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla "Yolda yaşam var; İstasyonda mama var" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Türkiye Petrolleri'nin istasyonlarını ziyaret eden müşterilere ücretsiz mama verildi.

Kaynak: AA