Türkiye Petrolleri tesislerinde koronavirüse karşı önlem Türkiye Petrolleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Kırıkkale, Hatay, Ambarlı, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da yer alan toplam 8 tesisinde önlemler aldı.

Türkiye Petrolleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Kırıkkale, Hatay, Ambarlı, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da yer alan toplam 8 tesisinde önlemler aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu tesislerden bayilere sevkiyatların olması dolayısıyla olumsuz bir duruma karşı gerekli önlemleri alan Türkiye Petrolleri Seç-G departmanı, kapsamlı bir eğitim sunumu hazırlayarak tesislerde çalışanlara iş yeri hekimlerince eğitim verilmesini sağladı.

Limanda çalışacak tüm personele eldiven ve virüs korumalı maskeler temin edildi, liman üzerindeki noktalara ve tesis idari binalarına dezenfektan sıvılar konuldu.

Sağlık Bakanlığının koronavirüs kapsamında hazırladığı bilgilendirme afişleri, çalışanların görebileceği yerlere asılarak çalışanların alınan önlemlere uymaları sağlandı.

Kaynak: AA