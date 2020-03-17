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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ordu Caddesi, Gaziantep, Ekonomi

Türkiye Petrolleri'nin yeni istasyonu Gaziantep'te hizmete girdi

Türkiye Petrolleri, Gaziantep Ordu Caddesi eski Vali Konağı'nda yeni istasyonunu hizmete aldı.

17.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:06
Türkiye Petrolleri'nin yeni istasyonu Gaziantep'te hizmete girdi

Türkiye Petrolleri, Gaziantep Ordu Caddesi eski Vali Konağı'nda yeni istasyonunu hizmete aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni istasyonun hizmete girmesiyle Türkiye Petrolleri'nin Gaziantep'teki istasyon sayısı 21'e ulaştı.

Gaziantep Ordu Caddesi eski Vali Konağı'nda açılan istasyon 4'ü akaryakıt, 2'si LPG olmak üzere 6 adadan oluşuyor ve self servis yıkama ile otomatik yıkama hizmeti veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu, söz konusu istasyonla birlikte Gaziantep'teki istasyon sayılarının 21'e, şehir merkezindeki istasyon sayılarının ise 11'e ulaştığını belirterek, "Biliyoruz, geçmiş yıllarda Vali Konağı'nın taşınmasıyla boşalan bu alan için yöre halkının beklentisi büyüktü. Bu nedenle biz de yalnızca bir akaryakıt istasyonu olmaktan öte, gerçek bir hizmet noktasını Gazianteplilerin kullanımına açtık. Kaliteli akaryakıt ve LPG ürünlerimiz bir yana, iki farklı araç yıkama hizmetinden ücretsiz madeni yağ değişim noktasına, lastik değişim ve rot balans ünitesinden zengin içerikli marketine kadar pek çok hizmet istasyonumuzda müşterilerimizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Petrolleri üst yönetimi Samsun bayileriyle bir araya geldi

Öte yandan, Türkiye Petrolleri üst yönetimi Samsun bayileriyle bir araya geldi. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Fidan Bayındır Yıldız, Türkiye Petrolleri Yatırımlar Direktörü Hakan Uçar ile birlikte geçen hafta Samsun'da bayileriyle bir araya geldi ve istasyonları ziyaret ederek bayilerinin taleplerini dinledi.

Türkiye Petrolleri üst yönetim kadrosu, Yıldız önderliğinde kimi zaman tam kadro olarak, kimi zaman ise küçük gruplar halinde bayilerle daha fazla bir arada olmak için ziyaretlerine devam edecek.

Kaynak: AA

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