Türkiye Petrolleri'nden temassız ödeme imkanı Türkiye Petrolleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında önerilen sosyal mesafe kuralına uyularak akaryakıt istasyonu çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığının korunması amacıyla mobil uygulaması TP Mobil üzerinden temassız ödeme imkanı sunuyor.

Türkiye Petrolleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında önerilen sosyal mesafe kuralına uyularak akaryakıt istasyonu çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığının korunması amacıyla mobil uygulaması TP Mobil üzerinden temassız ödeme imkanı sunuyor.

Türkiye Petrolleri'nden yapılan açıklamaya göre, TP Mobil kullanıcıları akaryakıt ödemelerini uygulamaya kaydettikleri kredi kartlarıyla hesaplarına bakiye yükleyerek tek tuşla tamamlayabiliyor.

TP Mobil'in Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında önerilen sosyal mesafe kuralına uyulabilmesi için sağladığı temassız ödeme imkanıyla satın alma sırasında yaşanabilecek sağlık tehditlerinin engellenmesi amaçlanırken, kullanıcılar alışverişlerini hızlı ve güvenli yapabiliyor.

Ayrıca, sağlık çalışanları ile servis, minibüs ve taksi şoförleri de Gaziantep'te bulunan Türkiye Petrolleri Gazikent Petrol ve Giray Petrol istasyonlarından TP Mobil aracılığıyla kendilerine özel tanımlanan kodlarla indirimden yararlanabiliyor.

Kaynak: AA